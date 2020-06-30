Kaza yapan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU

AA

İstanbul istikametine seyreden Fahrettin K. idaresindeki 41 FB 452 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli dördüncü viyadük üzerinde önünde seyreden Hüseyin U. idaresindeki 31 E 3790 plakalı kavun yüklü tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle kavunların bir kısmı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü Fahrettin K'yı kurtararak sağlık personeline teslim etti.Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bölgede trafik akışı çift şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.