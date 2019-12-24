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İstanbul Şişli'de dün saat 13.00 sıralarında Bomonti istikametine devam etmek isteyen bir motosikletli, aynı istikamette seyir halinde olan ticari aracın sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli yola savruldu. Ticari araç sürücüsü olan biteni anlamak için otomobilinden indiğinde motosikletlinin yerde acılar içerisinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören vatandaşlar da yaralı adamın yanına giderek yardımcı olmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR MORAL VERDİ
İHA'nın haberine göre, yerde acılar içerisinde kıvranan adamı gören genç bir kadın da, yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak moral verdi. Genç kadın, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar sürücüyü an olsun yalnız bırakmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam daha sonra, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
'İKİSİNDEN BİRİ KONTROLSÜZ GİRDİ'
O esnada olay yerinde olan Ali Kaynar isimli vatandaş, "Bir çarpışma sesi duyduk ve baktık ki adam yere düşmüş. Sonra burada trafik iyice karıştı. Hangi tarafın suçlu olduğundan emin değiliz, tam net göremedik. Adam da konuşmuyor zaten. Tam bu kavşakta, ikisinden biri kontrolsüz şekilde giriş yaptı. Sanırım, yaralının belinde biraz sorun var" dedi.
'YARDIM EDECEĞİNE TEPKİ VERDİ'
Olay anında orada bulunan bir başka vatandaş Sezer Yaman ise, “Büyük ihtimalle motosiklet kontrolsüz şekilde çıktı. Araç sürücüsü inip motosikletliye yardım edeceğine “Ne yapıyorsun, öyle çıkılır mı?” falan diyerek tepki verdi. Yaralı konuşmuyordu. İsmini falan öğrenmeye çalıştık ama bir şey demedi, tepki de vermedi bize” şeklinde konuştu. Kazaya karışan ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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