Kaza diye hastaneye bırakıldı, cinayet çıktı!

DHA

İstanbul Esenler'de, 'kaza geçirdi' diye hastaneye bırakılan Afgan uyruklu İnayet A.'nın, ev arkadaşları Varıs A. (18) ile Mahmut A. (18) tarafından bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Afgan uyruklu İnayet A., 7 Nisan'da ağır yaralı olarak taksiyle bir hastanenin acil servisine getirildi. İnayet A.'yı hastaneye getiren 2 kişi, trafik kazasında yaralandığını söyledi. Şahıslar daha sonra hastaneden ayrıldı. Hastanede yapılan müdahalede İnayet A.'nın dövüldüğü ve bıçaklandığı belirlendi. İnayet A. hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'nin soruşturmasında İnayet A.'nın hastaneye bırakan şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Şüphelilerin İnayet A.'nın ev arkadaşları Afgan uyruklu Varıs A. ile Mahmut A. olduğu belirlendi.

Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, hurdacılık yaparak geçindiklerini, olay günü aralarında tartışma çıktığını ve İnayet A.'nın yaralandığını, korktukları için hastaneye bırakarak kaçtıklarını anlattılar.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.