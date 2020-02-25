DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Burak H.'nin kullandığı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41) kullandığı motosiklete hızla çarptı.

ÖN CAMDAN İÇERİ GİRDİ YOLA DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü Burak H. ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi.

KAZADAN 40 DAKİKA SONRA BULUNABİLDİ

Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra, olay yerine 6 kilometre uzaklıktaki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ İLÇE MERKEZİNDE YAKALANDI

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ümmü Yeşil Tatlı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan aracın yerini ve sürücüsünü tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, sürücü Burak H.’yi, ilçe merkezinde yakaladı.

ALKOLDEN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Burak H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil sürücüsü Burak H.’nin, alkol nedeniyle daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Ümmü Yeşil Tatlı ise Mengenli Mahallesi'ndeki Mergenli Merkez Camii'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mergenli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Burak H. ise tutuklandı.