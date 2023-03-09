Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kaza anı yayında: ABD'de iki gencin yayın yaptığı kafeye araç daldı!

ABD'nin Houston kentinde iki gencin yayın yaptığı kafeye araç daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar anbean kaydedildi

Giriş: 09.03.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kaza anı yayında: ABD'de iki gencin yayın yaptığı kafeye araç daldı!
Kaza anı yayında kaydedildi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde iki gencin YouTube yayını yaptığı kafeye araç daldı. 20 yaşındaki Nathan Reeves ve yayın konuğu Alexsey Reyes ile ölümden döndü.

Yayın bitiminde ikilinin arkasında cama bir anda kontrolünü kaybeden araç çarptı. Kayıt bittikten sonra 20 yaşındaki Reeves'in kamera önünde "Burası çok sessizleşti" dediği duyuldu.

Houston polis sözcüsü John Cannon, Associated Press'e, iki kişinin olduğu aracı kullanan 38 yaşındaki kadının, Reeves ve Reyes'in oturduğu kafeye çarpmadan önce kırmızı ışıkta bir araca çarptığını söyledi.

Houston polisi, çok sayıda insanın olduğu kafede kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Kaza anının kaydedildiği bölüm, Reeves'in YouTube kanalına yüklendi ve on binlerce kez görüntülendi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den Tahıl Koridoru'nun uzatılmasına destek
ABD'den Tahıl Koridoru'nun uzatılmasına destek
ABD Temsilciler Meclisi askerlerin Suriye'den çekilmesini oyladı
ABD Temsilciler Meclisi askerlerin Suriye'den çekilmesini oyladı
Biden ve Macron'dan 'Ukrayna' görüşmesi
Biden ve Macron'dan 'Ukrayna' görüşmesi
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.