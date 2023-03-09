Kaza anı yayında kaydedildi!

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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde iki gencin YouTube yayını yaptığı kafeye araç daldı. 20 yaşındaki Nathan Reeves ve yayın konuğu Alexsey Reyes ile ölümden döndü.

Yayın bitiminde ikilinin arkasında cama bir anda kontrolünü kaybeden araç çarptı. Kayıt bittikten sonra 20 yaşındaki Reeves'in kamera önünde "Burası çok sessizleşti" dediği duyuldu.

Houston polis sözcüsü John Cannon, Associated Press'e, iki kişinin olduğu aracı kullanan 38 yaşındaki kadının, Reeves ve Reyes'in oturduğu kafeye çarpmadan önce kırmızı ışıkta bir araca çarptığını söyledi. Houston polisi, çok sayıda insanın olduğu kafede kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Kaza anının kaydedildiği bölüm, Reeves'in YouTube kanalına yüklendi ve on binlerce kez görüntülendi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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