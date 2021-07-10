Lahmacun değil kazmacun!

Türkiye’de doğu illerinde farklı malzemeler ile yapılan lahmacunu İstanbul’da bir işletme kaz eti ile hazırlıyor.
İHA'nın haberine göre Ardahan’dan yetiştirilen kazların genellikle göğüs kısmı ile yapılan lahmacunun içerisine biber, domates ve kaz yağı konuluyor, diğer lahmacunlar gibi soğan, sarımsak veya baharat konulmuyor. Geleneksek olarak hazırlanan lahmacunlarda olduğu gibi et kıymaya çekilmiyor, kaz eti zırhla doğranarak hazırlanıyor. Fırında 5 dakikada pişirilip kımı denilen yöresel otla yapılan turşuyla beraber sunulan 'kazmacun' vatandaşların büyük beğenisini topluyor.
"TÜRKİYE'DE İLK OLARAK KAZMACUN YAPIYORUZ"
Avşar Kaz ve Tandır’ın İşletme sahibi İlter Avşar, “Lahmacun yaparken normal etin yerine kaz eti kullanıyoruz. Buna ‘kazmacun’ diyoruz, içerisinde soğan ve sarımsak bulunmuyor. İçerisinde biber, domates, kaz yağı ve kaz eti bulunuyor. Türkiye’de ilk olarak kaz etinden kazmacun yapıyoruz. Kazlarımız Ardahan’dan geliyor. Kurutulmuş ve tamamen doğal yöreye has bir şekilde marine ediliyor. Yoğun talep var cevap vermekte zorlanıyoruz. Çünkü kaz eti her zaman bulunamıyor” ifadelerini kullandı.
"ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"
Yöresel kımı turşusunun çok beğendiğini belirten Halk Ozanı Abdurrahman Delen, "Kaz etinden lahmacun yapıldığını öğrendiğimizde, denemek istedik. Tadına baktık çok farklı bir lezzeti var. Bu lezzeti hereksin denemesini tavsiye ediyorum. Onun yanında yöresel kımı dedikleri Ardahan’a özgü bir turşu oda yöresel bir ürün” dedi.
"TELEVİZYON PROGRAMLARINDA KAZ TANDIRI YAPILDIĞINI İZLEDİM"
Kaz etinin lahmacunda kullanılmasını yöresel ve güzel bir lahmacun olduğunu ifade eden Cihat Altunbaş, "Ben Norveç’te yaşıyorum, orada yaşarken sabah televizyon programlarında kaz tandırı yapıldığını izledim. Bunu denemek için gelmiştim ama bize yeni bir lahmacun çıktığını söylediler. Kaz etinden yapılan lahmacunu denedik gerçekten muhteşem bir lezzeti var” diye konuştu.
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