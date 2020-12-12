Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Kadir Has

SAAT: 16:00

HAKEM: Burak Şeker

YAYIN: BeIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Doğan, Miguel Lopes, Kolotvetsios, Sapunaru, Aziz; Attamah, Lennon, Kvrzic, Fernandes, Pedro Henrique, İlhan

YEDEKLER: Abdulkadir, Oğuzhan, Manzala, Hasan Hüseyin, Muğdat, Emre, İlhan, Barış, Alibec, Ackah

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Serkan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf, Ahmet, Safa, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Plaza forma giyemeyecek, Nwakaeme'nin durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

47. RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, ligde 47. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.

KAYSERİSPOR'DA KORONA VAKASI

Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec’in korona virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son korona virüs testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı.