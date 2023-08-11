Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?
Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçı takip etmek isteyen futbolseverler; Kayserispor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. İşte, ayrıntılar...
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının başlaması ile birlikte Galatasaray Kayserispor maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırma konusu oldu. Sahadan 3 puanla ayırlmak isteyen takımlar, ligin ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, maça dair detaylar...
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GALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL
Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL
Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL
Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL
Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TL
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GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens , Bakambu.
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KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11
Bilal Bayazit, Anthony Uzodımma, Majıd Hosseını, Joseph Ayyamah, Lıonel Carole, Olıvıer Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Mame Thıam, Mıguel Cardoso, Gökhan Sazdağı