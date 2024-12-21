Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı kırmızılılar 41 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan 3 galibiyet 6'şar beraberlik ve mağlübiyeti olan Kayserispor, 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig lideri Galatasaray, 17. hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, maçtan galibiyetle ayrılıp puan farkını 8'e çıkarmayı hedefliyor. Cimbom, Kayserispor karşısına bu motivasyonla çıkıp yeni yıla namağlup ünvanıyla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor- Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar (yarın) 16.00'da oynanacak.
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KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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SALLAI CEZALI
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
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KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11
Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanviner, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken
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GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen
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