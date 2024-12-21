Süper Lig lideri Galatasaray, 17. hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, maçtan galibiyetle ayrılıp puan farkını 8'e çıkarmayı hedefliyor. Cimbom, Kayserispor karşısına bu motivasyonla çıkıp yeni yıla namağlup ünvanıyla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?