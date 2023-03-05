İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmada dikkat çeken 3 isim vardı. Ferdi, Arda ve Arif. Ferdi, attığı müthiş gol dışında sahanın en iyi oyuncusuydu. Sağ bek, orta saha, forvet fark etmeksizin sahanın her yerindeydi. Bir gol attı. Maçın sonlarına doğru, umulmadık bir anda sol kanatta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferdi’nin performansı için tek kelime ile harika diyebiliriz. Arda, oynadığı süre içerisinde ne yaptığını bilen, oyun aklı olan bir oyuncu. Attığı her pas, rakip adına tehlike oluyor. Tek eksiği savunma. Oynadığı bölge onun özelliklerini kısıtlıyor.