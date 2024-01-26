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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

        Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:31
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        Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

        Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

        Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

        Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.

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