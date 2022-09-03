Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılarda talihsizlik yaşandı.

Sakatlanan Hosseini'nin yerine Ackah, 59. dakikada oyuna dahil oldu. Baş dönmesi yaşayan Hosseini, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.