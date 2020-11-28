Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı´nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

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