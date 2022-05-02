ALİ ECE: Valerien Ismael, Kayseri’de bu kez Batshuayi-Larin çift santrforunun arkasında Ghezzal’ın merkez ofansif orta saha olarak görevlendirildiği bir 3-4-1-2 dizilişini tercih etti. Ancak geçen hafta anlatmaya çalıştığım gibi Beşiktaş’ın sorunu 3’lü veya 4’lü savunma tercihinin çok ötesinde: Genç olduğu ve kendisini geliştirmesi için daha önce yeterince şans bulamadığı için Serdar’ı bir nebze hariç tutuyorum ama Beşiktaş’ın baş sorunu bu sezon kadroda yer alan stoperlerin hiçbirinin Beşiktaş ideal kalitesinde Ghezzal veya Rosier’nin stoper muadili olmaması.