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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti!

        Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:15
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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı.

        Çamlı, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada karşılaşmayı kazanan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.

        Güzel maç olduğunu anlatan Çamlı, seyirciya "bir futbol resitali" verdiklerini dile getirdi.

        Kayserispor'u ve maçta oynayan futbolcuları tebrik eden Çamlı, şöyle devam etti:

        "Bu bir maç. Neticesi 5-1 olur, 6-1 olur, 4-1 olur. Hiç fark etmiyor. Bu 'yönetim istifa' diye bir bağıran arkadaşlar, rahatlasınlar, ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır ama ben Kayserispor için yaptıklarımdan hiç pişman değilim. Şehrime aşık bir adamım. Uzun yıllardır Kayserispor'un içinde hizmet ediyorum. Ne yapalım? Bu bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler. Bakalım onlara da biz elimizden gelen desteği veririz ama biz onlar gibi ahlakı ayaklar altına alıp ahlaksızca bağırıp küfür etmeyiz. Sadece yapabileceğimiz ne varsa onu yaparız. Oradan küfür ettiler. Bunun hesabını inşallah ilerleyen zamanlarda o küfreden arkadaşlar verecektir. Kayserispor, benim için Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok. Ali Çamlı Kayserispor'un yanında çok küçük kalır. Kayserispor'a şerefimle, namusumla hizmet ettim ama bu bağıran arkadaşlara diyorum ki gelin burayı yönetin. Biz size destek verelim. Sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın. Vallahi bir şehir karşıma dikilse Allah'ın izniyle benim vereceğim cevaplar vardır. Bugün bu bağıranlara diyorum ki bu kulübü bu hale getirenlere neden bağırmadınız?"

        Çamlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kimler olduğunu herkes biliyor. Bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun da o zaman göreyim sizin. Arkadaşlar bu kulüpte yapılan bütün pislikleri bugüne kadar tamamen derledim, topladım. Bir suç duyurum Cumhuriyet Savcılığı'nda var ama daha ciddilerini önümüzdeki günlerde tekrar yapacağım. Burada gene söylüyorum. Hepimiz zarar görelim ama Kayserispor zarar görmesin. Benim için bu dakika itibariyle Kayserispor defteri kapanmıştır. Bundan sonra gelecek, yönetecek her kim varsa başarı diliyorum. Üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağımdan emin olun. Bu haksız yere küfredenleri, bağıranları Allah'a havale ediyorum."

        Bir gazetecinin "İstifa sebebiniz taraftarın tepkisi mi?" sorusunu Çamlı, "Kayserisporla ilgili başarısızlıktan söz etmek akılla izah edilecek bir şey değil. Kayserispor Kulübü 1 lira geliri olmadan şu anda futbolcularının maaşlarını ödeyerek, primlerini ödeyerek, Kayserispor'u iyi bir noktaya taşıma gayretiyle buralara gelmiş. Yani şimdi Galatasaray'ın eğer yenilgisini başarısızlık kabul ediyorsanız vallahi bu sadece abesle iştigal olur. Onun için benim bırakma sebebim hak etmediğimiz şekilde perde gerisinde oynanan ayak oyunları, o ayak oyunlarını oynayanları ilerleyen dönemde göreceğim. Onlara söyleyecek çok şeyim var ama şimdi ne edebimi, ne ahlakımı bozmak istemiyorum. Yani madem istifam Kayserispor için hayırlı olacaksa ben istifa ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar." şeklinde yanıtladı.

        Çamlı, bir gazetecinin "Başkanım yönetime çağırdığınız biri olacak mı yani şehrin önde gelenlerinden?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

        "Neyi göreve çağıracağım? Görev yapanların ne hale getirdiğini Kayseri camiası zaten biliyor. Onun için yani bu kulübü bu hale getirenler hesap verecekler. Bu hesabı da vermeleri için ben bütün devletin kurumlarına her gün gideceğim. Her gün suç duyurularını yapacağım. Benimle ilgili yönettiğim dönemle ilgili en ufak bir endişesi olan buyursun. Hesaplar orada, kitaplar orada. Kayserispor orada. Bundan sonra inşallah Kayserispor zarar görmesin diye ben bugün istifa ediyorum."

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