Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk etti.

Maça çok hızlı başlayan konuk ekip 8. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti: 1-0. Yeşil-beyazlılar, 44. dakikada kaleci Lung'un büyük hatasında Hadziahmetovic ile farkı ikiye çıkardı: 1-2.

Kayserispor, ilk yarının uzatma anlarında bu kez diğer kaleci Serkan Kırıntılı'nın hatasında Kravets ile farkı bire indirdi: 1-2.

İlk yarı böyle biterken ev sahibi, 87. dakikada Henrique'nin golüyle 1 puanı kurtardı: 2-2.

Kayserispor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken Konyaspor puanını 21 yaptı. Yeni teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 2. maçında da galip gelemeyen Konya'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

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