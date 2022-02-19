Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 29. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda son dakikalar oynanırken Abdulkadir Parmak'ın asistini gole çeviren Mert Çetin farkı 2'ye çıkardı.
Giresunspor 86. dakikada Suleymanov'un golüyle umutlandı ve fark 1'e indi.
Karadeniz ekibi kalan dakikalarda gol için yüklense de skoru değiştiremedi ve maç Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 38'e yükseltti. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKALARI
12. dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
21. dakikada soldan Cardoso'nun ceza alanına kullandığı korner atışında, iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun pasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
36. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
45+1. dakikada Kayserispor 2'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.
69. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.
79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.
83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1
Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo)
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 87 Balde), Aziz Eraltay, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Sergio (Dk. 65 Süleymanov), Chiquinho, Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)
Goller: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Süleymanov (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Bertolacci, Dk. 78 Carole, Dk. 84 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 34 Sergen Piçinciol, Dk. 90 Süleymanov (GZT Giresunspor)
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