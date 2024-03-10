Kayserispor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.
Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.