Kayserispor: 1- Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri ise 34'te penaltıdan ve 90+4. dakikalarda Aias Aosman attı. Kayserispor'un tek golünü ise 23. dakikada Talha Sarıaslan attı.
Adını son 16 turuna yazdıran Gençlerbirliği'nin rakibi pazartesi günü çekilecek kurada belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Hayrullah’ın ceza sahası içine vuruşunda top kaleci Osman’ın kucağında kaldı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde hareketlenen Baran Ali’nin vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
22. dakikada Aias Aosman’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak savunma tarafından ceza sahasından çıkarıldı.
22. dakikada Baran Ali’nin pasında topla buluşan Talha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aias Aosman’ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1
38. dakikada orta sahadan hareketlenen Aias Oasman, ceza sahası içerisinde topu kaleci Onurcan’ın kucağına bıraktı.
45. dakikada Musa’dan çalımladığı topu ceza sahası içinde değerlendirmek isteyen Hayrullah, meşin yuvarlağı auta attı.
52. dakikada Baran Ali’nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Ramazan, topu üst direkten auta gönderdi.
90. dakikada orta sahadan atağa kalkan Aias Aosman’ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç
Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Ahmet Kağan (dk. 66 Gökhan), Hayrullah, Carole, Baran Ali, Ramazan (dk. 76 Boa Morte), Arif (dk. 66 Attamah), Ackah, Talha (dk. 76 Bahoken, dk. 90 Berat)
Yedekler: Bilal, Mirkan Cevdet
Gençlerbirliği: Osman, Aias Aosman (dk. 90 Ensar), Erdal (dk. 71 Muhammed), Halit (dk. 71 Özgür Çek), Oğuzhan, Nzaba, Yiğit Efe (dk. 26 Fatih Ok), Arda, Musa (dk. 46 Akabueze), Ulusoy, Melih
Yedekler: Orkun, Arda, Özgür, Yasin, Ferhat
Goller: Talha (dk. 22) (Kayserispor), Aias Aosman (dk. 34, 90) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet Kağan, Hayrullah (Kayserispor), Aias Aosman, Osman (Gençlerbirliği)