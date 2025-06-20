Kayseri’nin bir ilçesinde daha kene vakası | Sağlık Haberleri

Kayseri’nin bir ilçesinde daha kene vakası | Sağlık Haberleri

Tarlada çalıştığı sırada vücudunda birden fazla kene bulunduğunu fark eden vatandaş, durumu fark eder etmez hastaneye başvurdu.

Bünyan Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından hasta gözetim altına alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle müşahede altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

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Belediye Başkanı Selahattin Metin; hastaneye kaldırılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vatandaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizi kene vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.