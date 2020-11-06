Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile birbirinden farklı güzellikler sunan ormanlık alanlar ve vadiler, büründükleri sonbahar renkleriyle doğaseverlerden ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Erciyes Dağı yamaçlarında titrek kavak ağaçlarından oluşan orman ve doğa harikası yapılarıyla insana huzur veren kentteki birçok vadi, misafirlerine adeta kartpostallık görüntü sunuyor.
Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının göz alıcı tonlarını sunan vadiler ile ağaçlık alanlar kuş cıvıltıları ve temiz havasıyla ziyaretçilerine huzur veriyor.
Kentin kalabalığından ve gürültüsünden kaçan insanlar bu vadilerde masalsı güzellikler eşliğinde, sararmış yapraklara basarak yürüyüş yaparken anı ölümsüzleştirmek için de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.Koramaz Vadisi'nde yürüyüş yapan Yasin Örer, kentin birçok yerinde gizli kalmış doğal güzellikler olduğunu söyledi.
Arkadaşlarıyla 'Son Bir Kilometre' adını verdikleri grup olarak her hafta yürüyüş yaptıklarını vurgulayan Örer, şunları kaydetti:
"Doğa gerçekten çok güzel. Bize istediğimiz her şeyi sunuyor. Her mevsim farklı güzelliklerle bizi karşılıyor. Biz de bu güzellikleri görmezden gelemiyoruz ve doğada adım atıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber Koramaz Vadisi'ne gelelim dedik. Koramaz Vadisi sonbaharın güzelliklerini yansıtan bir yer. Malumunuz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor. Doğal güzellikleri de gerçekten çok fazla. Bütün doğaseverleri davet ediyoruz. Bizler de rehberlik edebiliriz."
Berat Süslü de her hafta farklı yerlerde doğa yürüyüşü yapmaya çalıştıklarını ve sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar ile kuş cıvıltıları eşliğinde Koramaz Vadisi'ni tercih ettiklerini dile getirdi.
Azerbaycan'dan iş için gelen Şule Nevruzi ise doğanın her yerde kendilerini en iyi şekilde misafir ettiğini anlattı.
Zaman buldukça yürüyüş için doğaya çıktığını aktaran Nevruzi, "Buraları gerçekten çok sevdim. Sonbaharda çok güzel. Burada olduğumuz zaman her hafta sonu gelmeye çalışıyoruz. Sonbaharda hava çok güzel, doğadaki renkler mükemmel. Tabiat daha da bir güzel oluyor" ifadesini kullandı.
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