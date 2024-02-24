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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri merkezli 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama

        Kayseri merkezli 'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama

        Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:44
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        'Sibergöz-22' operasyonunda 14 tutuklama
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

        'Telegram' mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetmişti.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı sayısı daha sonra 18'e yükselmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #kayseri
        #Sibergöz-22 operasyonu
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