Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kayserili vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kayseri iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ