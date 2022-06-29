Kayseri'deki vahşette 110 gün sonra acı haber!

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinde boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf Fatih N., 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kuyumcunun saldırgana direndiği dehşet anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay, 11 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra para çıkaracağını söylediği cebinden çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçakladı. Tezgah üzerindeki 1 bileziği alan saldırgana kuyumcu sandalye ile karşılık verdi. Ancak bıçaklı saldırgan kaçtı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek, saklandığı yeri tespit etti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

110 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.