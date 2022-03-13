Soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu boğazından böyle bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcu dükkanında sarrafı bıçakla boynundan yaralayıp bileziği alarak kaçan şahıs yakalandı. Polis, zanlıyı yakalamak için 450 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Kuyumcunun bıçaklandığı anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, geçen gün Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Altın alma bahanesiyle kuyumcuya gelen şahıs, kuyumcu ve yanındaki kişi ile bir süre konuştuktan sonra cebinden para çıkaracağını söyledi. Şahıs bu sırada çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boynundan bıçakladı. Tezgah üzerindeki bir bileziği alan soyguncu, eline sandalye alarak kendisiyle mücadele eden kuyumcunun elinden kurtulup kayıplara karıştı.
AĞIR YARALANAN KUYUMCU HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
POLİS, 450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek saklandığı yeri tespit etti.
BIÇAK VE BİLEZİKLE YAKALANDI
İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın bir süre sarraf Fatih N. ile sohbet ettiği, daha sonra cebinden para çıkarır gibi yaparak eline aldığı bıçağı aniden Fatih N.'nin boynuna sapladığı görüldü. Can havliyle eline sandalyeyi alan Fatih N.'nin zanlıyı etkisiz hale getirmek için bir süre mücadele etmesi de kameralara yansıdı.
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