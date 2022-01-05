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Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.01.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de terör örgütü üyesi 2 zanlı yakalandı
AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin tespit edilmesine yönelik iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü PKK/KCK bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.Ö. yakalandı.

Ayrıca, Suriye'deki terör gruplarının üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu G.E.H. de gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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