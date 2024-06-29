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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobil devrildi, tekvando antrenörü öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de otomobil devrildi, tekvando antrenörü öldü

        Kayseri Yeşilhisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü olan tekvando antrenörü hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 05:30 Güncelleme: 29.06.2024 - 05:36
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        Otomobil devrildi, tekvando antrenörü öldü
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı otomobil Kayseri-Niğde karayolu Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Şimşek yaşamını yitirirken sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi yaralandı.

        YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kayseri
        #Yeşilhisar
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