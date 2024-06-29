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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da evinin garajında egzoz gazından öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da evinin garajında egzoz gazından öldü

        Bursa'da evinin garajında otomobilini çalıştırıp klimasını açan kişi, uykuya dalınca egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 04:06 Güncelleme: 29.06.2024 - 04:20
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        Evinin garajında egzoz gazından öldü
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        Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Alpaslan Yıldırım (36), Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja otomobilini park edip klimayı açarak araç içinde uyudu.

        ARACIN İÇİNDE HAREKETSİZ KALDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Yıldırım'ın da aracın içinde hareketsiz yattığını gördü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
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