Bursa'da evinin garajında egzoz gazından öldü

Bursa'da, kapalı garajda çalıştırdığı otomobilinin içinde uyuyan kişi, egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alpaslan Yıldırım (36), Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde evinin altında bulunan kapalı garaja otomobilini park edip klimayı açarak araç içinde uyudu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Fotoğraf: AA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldırım hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.