Kayseri'de motosiklet şarampole devrildi: 3 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklette bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Akkaya (16) yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, motosiklet sürücüsü Akkaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Can Ekiz (18) ve Ahmet Erdoğan (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Akkaya’nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.