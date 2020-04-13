13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından 100'e yakın halk otobüsü şoförüne, Kayseri Ulaşım Daire Başkanlığından atıldığı belirtilen 'Kayseri Valiliğinin almış olduğu 12.04.2020 ve 2020/25 sayılı kararı gereğince saat 24.00 itibariyle 14 gün boyunca ev karantinasına alındığınız tarafımıza bildirilmiştir. Bu karar gereği 13-27 Nisan tarihleri arasında karantina da olacağınız için araç kullanılmanız yasaktır' mesajı kentte gece yarısı hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı. Mesajı alan otobüs şoförleri Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesinde bulunan Otobüs Hareket Memurluğuna gitti.
Hareket Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen bazı otobüs sürücüleri, işletmenin önünü otobüsle kapattı. Toplanan çok sayıda otobüs şoförü kendilerinin mağdur edilmek istendiğini, Kovid şüphesi olan kişinin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan otobüs şoförü olduğunu iddia ederek, "Biz çalışmıyorsak, Büyükşehir Belediyesi şoförleri de çalışmasın" sözleriyle duruma tepki gösterdi. DHA'nın haberine göre; hareket memurluğuna gelen Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptı.
ŞAHİN: HİÇBİR HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜMÜZDE KORONAVİRÜS ÇIKMADI
Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin yaptığı açıklamada "Otobüs Hareket Memurluğuna geçtiğimiz günlerde gelen sağlık memuru arkadaş otobüs şoförü arkadaşlarımızı muayene ettiklerinde birkaç arkadaşımızın ateşinin yüksek çıktığından dolayı, kovid testi yapılmamasına rağmen 'Valimizin kararı gereği bir müddet seferlere çıkılmayacak' dedi. Bir yanlış anlaşılma olmuş." ifadelerini kullandı.
Şahin'in Vali Şehmus Günaydın ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında halk otobüsü sürücüleri olaysız şekilde dağıldı.
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