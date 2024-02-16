Kayseri'de gelin arabasının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün dönüşü gelin arabasının karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 16.02.2024 - 01:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:27
E.E. idaresindeki gelin arabası olarak süslenen otomobil, Sivas Bulvarı'nda, H.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan, gelin ve damadın içinde bulunmadığı araç, tramvay yoluna girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.