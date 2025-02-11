Kayseri'de 328 tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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AA'nın haberine göre; şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 241 sikke, 87 obje olmak üzere 328 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli E.Y jandarma ekiplerince gözaltına alındı.