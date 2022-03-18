Erciyes’in ‘kar’ı, Kayseri’nin kârı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ticaretin yasalarının yazıldığı yer olarak tanımladı. Zira yapılan arkeolojik kazılarda 4 bin yıllık tabletler bulunmuş. “Arkeolojik çalışmalarda normalde küpler, çeşitli eşyalar bulunur, ama bizde tabletler bulunuyor. Kültepe Kaniş Karum diye bildiğimiz kazı merkezinde tabletler çıkıyor. Neler yazıyor bu tabletlerde? Sanki bugünün tabletleri gibi çekler senetler, ödemelerle ilgili yazılar söz konusu. Kayseri’de ticaret, iliklerimize kadar işlemiş durumda. Roma Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi derken bu zenginlikleri geleceğe taşıyoruz. Kayseri aynı zamanda İpek Yolu üzerinde. Çin’e kadar giden bir güzergah. Hanlar hamamlar var üzerinde. Bütün bu zenginlikler Kayserimizde ticareti olmazsa olmaz kılıyor. Kültepe Kaniş’te 24 bin tablet çıktı. Bu tabletlerin bir kısmı arkeoloji müzesinde. Bir kısmı Anadolu medeniyetler müzesinde. Orijinal bir müzeye dönüştürüyoruz. Kayseri’yi ticari geçmişiyle ticaretin yasalarının yazıldığı bir alan haline getirmek amacındayız” diyen Başkan Büyükkılıç, turizm hedeflerini de anlattı:

“Kayseri, etrafındaki 8 şehri de kapsayan bir hinterland. Artık kabına sığmayan ihracat yapan bir cazibe merkezi. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. 1800 fabrika, 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşan ama yeterli bulmadığımız bir ticaret merkezi Kayseri. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi, yurt içinden ve dışından gelen kayak severler tarafından Kapadokya’yla birlikte önemli bir destinasyon haline geldi. Erciyes, 19 mekanik tesisi, 40 kayak pisti olan uluslararası standartta bir kayak merkezi. Erciyes’in ‘kar’ı Kayserimizin kârı diyoruz. Kayak için Avrupa’dan, kültürel turizm için Latin Amerika’dan bile ziyaretçiler geliyor. Gastronomi de olmazsa olmazımız. Turizmden her geçen gün daha fazla pay alıyoruz. Yayla kültürüyle, şelale kültürüyle adeta bir açık hava müzesi. Bunu çok iyi tanıtmamız lazım. Elia Kazan Kayseri Germir’de doğmuş dünyaca ünlü bir sanatçı. Sadece endüstri bir ticaret merkezi değiliz o zaten cepte ama onun yanında kültürel yönden ve turizm zenginliğimizin de bilinmesi lazım. 5 üniversitemiz var, genç dostu bir şehiriz. Bütçenin gerçekleştirme oranı yüzde 98. 22 aydır kredi almayan bir belediyeyiz.”

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de gezdik. Her yaş grubuna hitap eden merkezde, özellikle çocuk ve gençlere gerek psikolojik danışmanlık, gerekse fiziksel engellerini aşmak için rehabilitasyon hizmeti veriliyor. 185 öğrencisi olan merkezi Başkan Büyükkılıç şöyle anlattı: “Ailelerden hiçbir ücret alınmadan hem fiziksel hem zihinsel eğitimler veriyoruz. 8 bin 700 metrekarelik bir alan. Spor tesisleri, yüzme havuzu olan bir tesis. Engelli çocuklarımız ve gençlerimiz enstrüman çalmaktan atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eğitim alabiliyor.”