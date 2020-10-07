Verdiği kilolarla gündem olan Kayra Şenocak'ın kim olduğu merak konusu oldu. 40 kilo veren ünlü oyuncu Kayra Şenocak, kaç yaşında, oynadığı dizi ve filmler neler? İşte Kayra Şenocak'ın biyografisi...
KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?
1978 yılında İstanbul'da doğan Kayra Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanınmıştır. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile tanınır. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.
Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.
Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.
2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.
2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.
2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.
2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenmiştir.
FİLMOGRAFİSİ
1997 - 2003 Böyle mi Olacaktı
2002 Yarım Elma - Koray
2006 Selena (dizi) - Barış
2013 Şefkat Tepe - Arda Asteğmen
2017 Beni Affet - Hakan Meteoğulluları
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