Sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor’a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 4 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ müsabakasında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 4’te 4 yapmayı başardı.