Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kaymakamlık sonuçları için gözler ÖSYM'de

SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANABİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

İlan edilen kadronun (65) 4 katı olan 260 aday, mülakata katılma hakkı kazanacaktır.

260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak olup, mülakat süreci İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.