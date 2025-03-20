Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Kaymakamlık sonuçları için gözler ÖSYM'de
ÖSYM tarafından Kaymakamlık sınav sonuçları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat'ta uygulanmıştı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ardından kaymakamlık sınav sonuçları ilan edilecek. ÖSYM, Kaymakamlık sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Kaymakamlık sınav sonuçları bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
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KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarfından yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
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SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANABİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.
100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
İlan edilen kadronun (65) 4 katı olan 260 aday, mülakata katılma hakkı kazanacaktır.
260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak olup, mülakat süreci İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.
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