Kayısı komposto tarifi

Kayısı kompostosu yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyaç duymuyoruz. Ramazan ayının serinletici içecek grubunda birinci sırada görebiliriz. Komposto yaparken önce şeker ve suyu kaynatmanız meyvelerin parçalanmasını önleyecektir.

Kayısı Kompostosu için Malzemeler:

Kayısı Kompostosu Nasıl Yapılır?