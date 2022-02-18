Kayısı çekirdeği yağı yüze faydaları

Son yıllarda meyve, sebze ve bitkilerden elde edilen yağlar ile pek çok hastalığa ve sağlık sorununa çözüm bulunuyor. Kişilerin de bu doğal yağlara olan ilgisi her geçen gün artıyor. Kozmetik sektörünün de radarına takılan bu doğal besinler ile elde edilen yağlardan biri olan kayısı çekirdeği yağı ise özellikle yüz sağlığı için kullanılıyor. Kayısı meyvesinin kuruyan tohumlarından elde edilen kayısı çekirdeği yağı hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüzde Faydaları

Kayısı çekirdeği doğru kullanım ile yüzün kaybettiği nemi geri kazandırır. Cildin daha yumuşak bir hale gelmesine yardımcı olur.

Cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Cilde ışıltı katar.

Zararlı ışınlara karşı yüzünüzü korur.

Yüzde kullanıldığında cilt yapınızın güçlenmesine katkı sağlar.

Hücreleri yeniler.

Yüzde enfeksiyon oluşmasını engeller.

Peeling etkisi gösterir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze Sürülür Mü?

Yüz ve cilt sağlığı için pek çok faydası bulunan kayısı yapı cilde direkt olarak uygulanabilen doğal yağlardan biridir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze Nasıl Uygulanır?

Kayısı çekirdeği yağı taşıyıcı bir bitkisel yağ türüdür. Sahip olduğu bileşenler ile direkt olarak yüze sürebilirsiniz. Cildi dış etkenlere karşı korumaya yardımcı olan bariyerlere destek verdiği için kullanımında faydayı kısa süre içinde görebilirsiniz. Ancak kayısı çekirdeği yağı kullanırken cilt tipinize dikkat etmelisiniz. Eğer akneye meyilli bir cilt yapınız var ise kayısı çekirdeği yağı kullanımından uzak durmalısınız. Kuru cilde sahip kişiler ise belirli dönemlerde kayısı çekirdeği yağı kullanılmalıdır. Haftada 3 kez uygulanması yeterlidir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze Zararları

Kayısı çekirdeği yağı kullanmak isteyenlerin en merak ettiği sorulardan biri de zararı olup olmadığıdır. Kayısı çekirdeği yağının yüze bilinen bir zararı yoktur ancak içeriğinden kaynaklı olarak tüylenme problemine neden olup olmadığı bilinmemektedir. Kayısı çekirdeğinin içeriğinde A ve E vitamini yoğun olarak bulunur. Bu vitaminler kıl köklerini besleyen vitaminler olduğu için ciltte tüylenemeye yol açabilir. Bu yüzden az miktarda kullanmaya özen göstermelisiniz. Bunun yanı sıra kaç ve kirpikler için kayısı çekirdeği yağı doğal serum özelliğine sahiptir. Kayısı çekirdeği yağı göz altı morluklarının geçmesi için de kullanılabilir. Düzenli ve az miktarda göz altına sürülen kayısı çekirdeği yağı bu bölgedeki mor halkaların zamanla geçmesine yardımcı olacaktır.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze İyi Gelir Mi?

Kayısı çekirdeği yağı içeriğindeki vitaminler nedeni ile yüze iyi gelir. Cilde parlaklık veren kayısı çekirdeği yağı hücreleri de yenilediği için cilde ışıltı katar ve daha genç görünmesine yardımcı olur. Bu yüzden kayısı çekirdeği yağı yüze iyi gelir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze Nasıl Kullanılır?

Kayısı çekirdeği yapı bitkisel bir yağdır. Bir pamuk yardımı ile cilde az miktarda direkt olarak sürülebilir. Bunun yanı sıra yüz bölgesinde yer alan kaç ve kirpiklere de kulak çöpünün ucu ile önce ters yönde sonra düz yönde eşit bir şekilde sürülebilir.