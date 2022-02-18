Kadınlar ve erkekler saç bakımı için pek çok kozmetik ürünü ve doğal yöntemleri kullanmaktadır. Güçlü bir saça sahip olmak isteyen bireyler, saç köklerini beslemek, dökülmeleri azaltmak ve daha canlı bir saç görünümüne kavuşmak için farklı yolları arar. Kayısı çekirdeği yağı ise son dönemlerde kullanımı artan doğal yağların arasında yer alır. İşte kayısı çekirdeğinin saça faydaları hakkında merak edilen her şey.
Kayısı Çekirdeği Yağı Saça Sürülür Mü?
Saç bakımı için faydası olduğu ifade edilen ve son dönemlerde kullanımı artan kayısı çekirdeği yağı hakkında en çok sorulan sorulardan biri direkt olarak saça sürülüp sürülemeyeceğidir. Kayısı çekirdeği yağı saç köklerine uygulanabilir.
Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır?
Kayısı çekirdeği yağı direkt olarak cilde ya da saça uygulanabilen bir doğal yağ çeşididir. Eğer kayısı çekirdeği yağını cilt sağlığı için kullanmayı tercih edecekseniz bir pamuk yardımı ile cildinize sürebilirsiniz. Saç bakımı için kayısı çekirdeği yağını tercih edecekseniz parmak uçlarınız ile saç köklerinize masaj yapabilirsiniz.
Kayısı Çekirdeği Yağı Saç Çıkarır Mı?
Saç dökülme sorunu yaşayan kişilerin, doğal bakım ürünlerini kullanırken en merak ettikleri konulardan biri bu doğal ürünlerin yeni saç çıkartıp çıkartmadığıdır. Kayısı çekirdeği yağı saç köklerini besleyen bir doğal yağdır. Saç dökülmesini azaltırken köklerin hava almasını sağlayarak daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
Kayısı Çekirdeği Yağı Saça Faydaları
Kayısı çekirdeği yağı cilt sağlığında kullanıldığı gibi saç bakımında da kullanılan bir doğal yağdır. Direkt olarak saç uçlarına masaj tekniği ile kayısı çekirdeği yağı bakım yapılabilir. Buna ek olarak saç bakım kremleri ve maskelerinin içerisinde de 8 ila 10 damla arası kayısı çekirdeği yağı dökerek kullanabilirsiniz. Kayısı çekirdeği yağının saça faydaları şunlardır:
- Saça direkt olarak sürülebilen ya da saç maskelerinin içerisinde eklenebilen kayısı çekirdeği yağı kadınlarda da erkeklerde de saç dökülmesinin azalmasında yardımcı olur. Kayısı çekirdeği yağının içerisinde K ve E vitaminleri oldukça fazladır. Bu yüzden saç köklerini besleyici bir özelliğe sahiptir.
- Saç dibine yapılan masajla kayısı çekirdeği yağı kafada kan dolaşımının artmasına yardımcı olur.
- Alopesi tedavisinde destekleyici bir doğal yağdır. Erkek tipi kellik olarak da adlandırılan bu saç sorununun önlenmesinde yardımcıdır.
- Kayısı çekirdeği yağı erkeklerde sakal çıkmasını da sağlar.
- Saç tellerini güçlendirir.
- Saçın daha parlak ve canlı görünmesine yardımı olur.
- Saçta meydana gelen elektriklenmenin önüne geçer.
- Saçın nemini kazanmasına yardımcı olur.
- Kepek oluşumunun önüne geçerken var olan kepek problemi ile de savaşır.
- Saç kırılmasının önüne geçer.
Kayısı Çekirdeği Yağı Saça Zararları
Kayısı çekirdeği yağının saç bakımına sayısız faydası bulunsa da bazı kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir. Özelikle hassas cilde sahip olan kişiler tarafından kayısı çekirdeğinin kullanımına dikkat edilmelidir. Kayısı çekirdeği yağını kullanmadan önce doktora başvurulması her zaman önemlidir.
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