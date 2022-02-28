Kayısı çekirdeğindeki bitkisel yağların damıtılması sonucunda elde edilen kayısı çekirdeği yağı, içerisinde bulunan yüksek miktardaki A vitamini sayesinde cilt üzerinde gençleştirici ve cilt sorunlarını engelleyici etkileri söz konusudur. Kalsiyum, magnezyum ve selenyum gibi mineraller bakımından da zengin bir yağ olan kayısı çekirdeği yağı, özellikle kuru ciltlere iyi gelmekte ve kuru ciltli kişilerde görülen cilt sorunlarını onarmaktadır.
Kayısı çekirdeği yağı, insan sağlığını korumak açısından çok çeşitli yararlara sahiptir. Cilt üzerindeki etkilerinin yanı sıra, zengin besin içeriğiyle vücudun direncini artırıcı ve iltihap söktürücü özelliklere de sahiptir. Kayısı Çekirdeği Yağı Mucizevi Faydaları: Kayısı Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler? gibi sıklıkla sosyal medyada araştırılan bu soruların cevaplarını detayları ile beraber sizler için hazırladık.
Kayısı Çekirdeği Yağı Faydaları
Kayısı çekirdeği yağı hakkında en çok sorulan soru, Kayısı çekirdeği yağı ne işe yarar? olarak karşımıza çıkar. Günümüzde doğal ürünlere hem mutfaklarda hem de cilt bakımlarında oldukça fazla yer verilmiştir. Gerek tazesi gerek kurusu ile hem lezzet hem de şifa dağıtan kayısı ve kayısı çekirdeği yağı da bu şifalardan biri olmuştur. Zengin bir lif kaynağı olan ve içerdiği vitaminlerle sağlıklı beslenme programlarının başköşesinde yer alan kayısı, aynı zamanda çok sevdiğimiz tatlıların da lezzetini mucizevi etkilerini ortaya koymaktan çekinmiyor. İşte kayısı çekirdeği yağının merak edilen faydaları :
- Eklem ağrılarını ciddi bir miktarda azaltır.
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Kolesterol hastalığı olan kişilerde, kolesterol dengesini sağlar ve kalp rahatsızlığına iyi gelir.
- Öksürük gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde tercih edilen alternatif tıp yöntemlerinde kullanılan yağların başında gelir.
- Kayısı çekirdeği yağı cilde faydaları olarak da büyük önem taşırken hücre yenilenmesine katkı sağlar.
- Enfeksiyonları ve enflamasyonu engellemeye yardımcı olur.
- Kayısı çekirdeği yağı aynı zamanda selülitli bölgelere uygulanırsa bölgesel zayıflama ve incelme isteklerine karşı faydalı olur.
- Kayısı çekirdeği yağının zayıflamaya etkisi olmakla beraber, selülit hücrelerini eritmekte ve selülite bitkisel çözüm olarak öne çıkmaktadır.
- Egzama ve diğer kaşıntı sorunlarının dindirilmesine yardımcı olur.
Kayısı Çekirdeği Yağı Zararları
Kayısı çekirdeği yağının uzmanların araştırmalarına göre insan sağlığına zararı bulunmamaktadır. Fakat içerisinde bulunan vitaminler sayesinde cilt üzerine fazla kullanım sonucu ekstra tüylenmeye sebebiyet verebilir. Ayrıca içerisinde az miktarda da olsa siyanür bulunan kayısı çekirdeği yağı fazla kullanım sonucu zehirlenmeye de neden olabilir.
Kayısı Çekirdeği Yağı Yüze Faydaları
Kayısı çekirdeği yağının cilt sağlığı için kullanılması, konunun uzmanları tarafından da sıklıkla dile getirilir. Kayısı çekirdeği yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlara göre de ciddi önem taşır. Yatıştırıcı etkisi olan kayısı çekirdeği yağı hassas ciltler için uygun bir bakım ürünüdür. Yoğun nemlendirme etkisi ile cildi besler.
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