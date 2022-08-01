Kayıp yaşlı adamdan acı haber!

Zonguldak'ta kaybolan 83 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Kaleoğlu köyünde ikamet eden ve 29 Temmuz'da sabah namazını kılmak için evinden çıktığı belirtilen Kemal İnce'nin bulunması için çalışma yürütüldü.

AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İnce'nin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. İnce'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.