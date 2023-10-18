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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye, Gazze'de bombalanan El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı için konuştu!

        Son dakika haberi Hamas lideri Haniye'den ilk tepki

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 01:20
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        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
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        İsrail'in saldırısını 'Hastane katliamı yeni bir dönüm noktası' olarak niteleyen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu.

        Heniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

        "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının sorumlusu ABD'dir." diyen Heniyye, şöyle devam etti:

        "Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir."

        İsrail'in değerlere, örfe ve yasalara saygı duymadığını belirten Heniyye, aynı yerde kilise, cami ve hastane vuran düşmanın ve onu kınamayanların bu katliam ve soykırımdan sorumlu olduğunu kaydetti.

        "İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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