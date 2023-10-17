İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" demişti. Hadid'e İsrail hükümeti tarafından tepki geldi. İsrail hükümeti Gigi Hadid'e "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi?" sözleriyle seslendi
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28 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra açıklama yaparak "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" demişti.
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Orta Doğu'daki gerilimin artmasının ardından ayrıca "Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" ifadelerini kullanan Gigi Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini söyleyerek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.
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İSRAİL'DEN GIGI HADID'E YANIT
İsrail hükümeti, Gigi Hadid'in tutumunu eleştirerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Hamas'ın İsraillilere yönelik katliamının yiğitçe bir tarafı yoktur. Hamas'ı kınamak, Filistin karşıtlığı değildir ve barbar teröristlere karşı mücadelelerinde İsraillileri desteklemek yapılacak en doğru şeydir.
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"SENİ GÖRÜYORUZ"
İsrail Devleti'nin hesabı daha sonra Hadid'in hesabını etiketleyerek ünlü modele şöyle seslendi: Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Sessizliğin, durduğun yeri çok iyi gösteriyor. Seni görüyoruz.
Fotoğraflar: AP, Depo