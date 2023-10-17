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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen fikstür yoğun: 14 günde 4 maç! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'yi bekleyen fikstür yoğun: 14 günde 4 maç!

        Fenerbahçe'yi milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler 14 günde 4 maça çıkacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 20:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:56
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        • 1

          Fenerbahçe'yi bu haftadan itibaren yoğun bir fikstür bekliyor.

        • 2

          Sarı lacivertliler, 2 hafta içerisinde 3’ü lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak.

        • 3

          İlk maçını 22 Ekim’de oynayacak Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

        • 4

          Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinin ardından Avrupa mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

        • 5

          2 maçta 2 galibiyetle H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, Ludogorets’i ağırlayacak.

        • 6

          İsmail Kartal’ın öğrencileri, yoğun sürecin 3’üncü maçında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak.

        • 7

          Sarı lacivertliler, zorlu dönemecin son maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

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