Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmaya aile bireylerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki aile arasındaki çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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AA'nın haberine göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, iki aileden çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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Aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen bıçaklı ve silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rezan D. (25), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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Bu arada, kavganın ardından yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edilmesi ve yaralıların ambulansa taşınması yer alıyor. (Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)
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(Fotoğraf: DHA)