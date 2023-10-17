Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması! - Futbol haberleri - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, son günlerde Zaniolo hakkında çıkan iddialar için de önemli şeyler söyledi. İşte Erden Timur'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "CITY GRUP GİBİ GALA GRUP OLUŞTURACAĞIZ"

          "Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız.

          Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."

        • 3

          ZANIOLO - YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI

          "Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

        • 4

          "RONALDO İÇİN ARACI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİK"

          Erden Timur, transfer söylentisi hakkında; "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum. 'Şu oyuncuya gidersek, alamazsak bize ne derler?' diye düşünmemek lazım. Yüzde bir ihtimal de olsa gideceğiz peşine. Ronaldo'ya Inter Miami'nin Messi'ye önerdiğine benzer bir teklif sundum. Bize yanıt olarak olmayacağı söylendi. Kafasını karıştırmış olabilir miyiz diye düşündük ama düşündüğümüzle kaldık. " dedi.

        • 5

          "SZYMANSKI'NİN TERCİHİ BİZDİK"

          Erden Timur transfer süreci için; "Szymanski iyi oyuncu dedim. Fred iyi oyuncu dedim. Rashica iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı, önemli olmayan bir kavram. Bu, kulüpleri birbirlerine kırdırıyor. Bazen aynı oyunculara talip olabiliyorsunuz. Biz Zaha'yı aldık, bir şey demedim. Demem de. Rakiplerimiz Fred'de, Szymanski'de ve Rashica'da neler dediler. Szymanski'nin tercihi bizdik ama o paraları veremezdik. Harcama limitimiz yoktu." dedi.

        • 6

          "TEMİZ ELLER OPERASYONU"

          Erden Timur açıklamasında; "Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur. Türk futboluna İtalya'daki gibi; 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım" dedi.

        • 7
        • 8
        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Habertürk Anasayfa