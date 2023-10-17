SOĞUKLAR GELİYOR! Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde sıcaklıklar düşecek, yağmurlu hava etkili olacak

SOĞUKLAR GELİYOR! Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde sıcaklıklar düşecek, yağmurlu hava etkili olacak

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Türkiye’de gökyüzü bir süredir güneşli, yarın erken saatlerden itibaren ise bulutlu ve yağmurlu 2 gün geliyor. Şu sıralarda Yunanistan’ın batısı ile İtalya arasında yine fırtınalar kopuyor ve sağanak yağış nedeniyle bazı alanlarda sular yükseliyor. Bu hareketin etkisiyle Türkiye’ye kuzeyden inecek soğuk hava, yeni yağışların oluşmasını sağlıyor.

"GÜN İÇİNDE YAĞMUR SÜRECEK"

Çarşamba günü son zamanların en soğuk havasına hazır olalım. İstanbul’da gün içinde hissedilen sıcaklık 13-14°C, Ankara’da 12°C, İzmir’de 20°C olur. İstanbul’a soğukla birlikte yağmur da geliyor. Yarın sabah 05-06 gibi erken saatlerden itibaren yağmur ihtimali yüksek, gün içinde de yağmur sürecek görünüyor.

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"TAKİP ETMEKTE FAYDA VAR"

Şehrin kuzey-kuzeydoğu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşanabilir. Güney ilçelerde şimdilik önemli bir risk görünmüyor yine de yarını saat saat takip etmekte yarar var. İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz genelinde de çarşamba ve perşembe yağmurlu geçecek.

Doğuda yüksek kesimlerde kar yağışları görülebilir, Erzurum-Artvin-Rize arasında kalan alanda kar yağışları sürpriz ulaşım sorunları yaratabilir.

KALIN GİYİSİLER HAZIR OLMALI

Doğu doğu Akdeniz ve Güneydoğu iki gün süreyle yağışlı havanın içinde kalıyor. Hava sıcaklıkları bu kesimlerde 4 ila 8 derece azalıyor. Kalınca giysileri yarın yanımıza alalım, cuma ve hafta sonu hava yeniden güneşli ve sıcak olacak. Cumartesi ve Pazar İstanbul yeniden 22-23°C’lere ulaşır.

HAFTA SONU NE OLACAK?

Hafta sonu yeniden güneyli rüzgarların ve sıcak havanın etkisine girip yazdan kalma günler yaşayacağız. Çanakkale-Balıkesir-Bursa-Kocaeli-Sakarya-İstanbul arasında yollar yarın daha kaygan ve hava kapalı/yağmurlu olacaktır.