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İSKİ’nin paylaştığı verilere göre yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da ortalama hane büyüklüğünün 3,3 düzeyinde, yabancı abonelerde ise birçok hane birlikte yaşadığı için hanehalkı büyüklüğünün 8-10 düzeyini bulabildiğini açıkladı.

İSKİ'nin verilerine göre kayıt dışı (Ev sahibi üzerine olan abonelikler hariç) aboneler hariç İstanbul'da yabancı uyruklu ikamet edenlerin sayısının 2-2,5 milyon düzeyinde olduğu hesaplanabilir. REKLAM

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir