İSKİ açıkladı! İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
İSKİ, İstanbul'daki yabancı uyruklu abone sayısını açıkladı. Buna göre bu yıl yabancı uyruklu abone sayısı 255 bin 985 oldu. Bu sayı geçen yıl 241 bin 877'ydi. 2019'da ise 145 bin 286'ydı. 2015'teki verilere bakıldığında megakentte yabancı uyruklu abone sayısının 26 bin 243 olduğu görülüyor
İSKİ’nin paylaştığı verilere göre yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da ortalama hane büyüklüğünün 3,3 düzeyinde, yabancı abonelerde ise birçok hane birlikte yaşadığı için hanehalkı büyüklüğünün 8-10 düzeyini bulabildiğini açıkladı.
İSKİ'nin verilerine göre kayıt dışı (Ev sahibi üzerine olan abonelikler hariç) aboneler hariç İstanbul'da yabancı uyruklu ikamet edenlerin sayısının 2-2,5 milyon düzeyinde olduğu hesaplanabilir.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir