Kayıp turist 14 gündür bulunamadı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'da kaybolan Brunei vatandaşı gence 14 gündür ulaşılamadı.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) 12 Haziran günü Köprülü Kanyon'un Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi.

CAN YELEKLİ ARKADIŞ KURTARILDI

Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana'yı kurtarırken, Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı çayda arama çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar bir ize rastlanmadığı öğrenildi.