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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!

        Konya'nın Karapınar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, tarlada ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:33
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        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
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        Konya'da edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, dün sabah saatlerinde babasına ait otomobil ile evden ayrıldı.

        AİLESİ HABER ALAMADI

        İHA'da yer alan habere göre Türkkol'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        ARACINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

        Kayıp ihbarı üzerine Kesmez Mahallesi çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Ali Türkkol gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkiinde aracın yanında ölü olarak bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Türkkol’un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Konya
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