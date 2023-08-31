Konya'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler

Konya'da kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler

REKLAM advertisement1

Konya'da edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, dün sabah saatlerinde babasına ait otomobil ile evden ayrıldı.

AİLESİ HABER ALAMADI

İHA'da yer alan habere göre Türkkol'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

ARACINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine Kesmez Mahallesi çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Ali Türkkol gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkiinde aracın yanında ölü olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Türkkol’un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.